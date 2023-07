Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a Sky del rinnovo di contratto con i rossoneri. Le dichiarazioni

Rafael Leao, a Sky Sport, ha rilasciato un’intervista. Questo un estratto sul rinnovo di contratto con il Milan (le parole integrali andranno in onda dalle ore 12.00).

RINNOVO PATTO D’AMORE O PATTO NUMERICO – «D’amore, perché la mia testa aveva già la decisione quindi non ho pensato tanto. Era una cosa di timing, poi prima del contratto volevo andare in finale di Champions ma purtroppo non siamo andati. E’ stato un anno importante per me, ho consolidato quello che dovevo fare, far vedere quello che potevo fare»

