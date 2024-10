Leao potrebbe essere al centro di un’operazione di mercato decisamente clamorosa. Un top club sulle sue tracce. Il calciomercato internazionale si accende di nuove speculazioni pronte fin da ora a rendere l’estate che verrà un periodo di grande fervore per tifosi e squadre. Tra i nomi che circolano con insistenza vi è quello di Rafael Leao, talentuoso attaccante del Milan. Il portoghese pur vivendo di alti e bassi, risulta sempre tra i più ambiti del mercato internazionale. Rafa Leao ha un contratto che lo lega al Milan fino a giugno 2028 ma, nonostante la scadenza suggerisca serenità, all’orizzonte sarebbero pronte ad azionarsi mosse di mercato decisamente rilevante. Un vero e proprio intreccio di mercato attorno al portoghese che, la prossima estate, potrebbe coinvolgerlo in un’operazione davvero clamorosa. Il tentativo fallito Non è la prima volta che il nome di Rafael Leao viene accostato a club di altissimo profilo. Il Barcellona, […]

