Da quando è arrivato in Italia e al Milan, Rafael Leao ha sempre sfoggiato dei look stravaganti. Il portoghese, anche in alcune interviste recenti, aveva affermato quanto tenesse e quanto fosse appassionato al mondo della moda. Non sorprende, dunque, vederlo alla Milano Fashion Week.

Rafa #Leao ospite d’onore al Marni Fashion Show oggi a Milano per la #MFW2024 pic.twitter.com/ueEXxALCIW — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 23, 2024

Ecco il look sfoggiato dal numero 10 rossonero, ospite d’onore al Marni Fashion Show, in compagnia anche Renzo Rosso e Kayne West.

