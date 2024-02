Leao e la stoccata al Benfica: «Si stanno mangiando le mani? Per forza». Le dichiarazioni del rossonero

Il rossonero Leao ha voluto ricordare, durante la presentazione del suo libro ‘Smile‘, un aneddoto accaduto ai tempi dello Sporting Lisbona che riguarda il Benfica.

BENFICA – «Tutta la mia famiglia tifava Benfica. Ho cominciato in un club chiamato Amora, prima di andare al Benfica. Poi degli scout mi han portato lì, ho firmato. Sono rimasto una settimana ad aspettare un pulmino che non è arrivato, perché mio papà non aveva modo di portarmi all’allenamento. Loro avevano un pulmino, ma l’ho aspettato e niente. Mio papà ha fatto una carta poi e sono andato allo Sporting. Il Benfica si sta mangiando le mani? Per forza».

LE PAROLE DI LEAO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SMILE”

