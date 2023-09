Leao, esterno portoghese del Milan, è sicuro che i rossoneri torneranno presto a vincere la Champions League: le parole

Nel corso dell’intervista a GQ Portugal, Rafael Leao ha fatto sognare i tifosi rossoneri

«Credo che il club sia sulla strada giusta, siamo riusciti a raggiungere le semifinali di Champions League. Ora l’obiettivo del club deve essere quello di continuare a salire, di continuare ad aggiungere, di continuare ad essere forte. E sono sicuro che il Milan tornerà presto a vincere una Champions League, che è il nostro obiettivo. Parlo per me, sono giovane, sono un giocatore che vuole vincere grandi cose, la Champions League penso sia il sogno di ogni giocatore e stiamo lavorando per questo».

