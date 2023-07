Leao: «In Serie A tante squadre forti, vincere lo scudetto è difficile. Sogno la Champions». Le parole del numero 10 del Milan

Leao in un’intervista a Sky Sport ha parlato di scudetto e Champions League. Le dichiarazioni del numero 10 del Milan.

SOGNO – «Il sogno dello scudetto l’ho realizzato, ora manca la Champions, il trofeo che tutti i calciatori vogliono vincere. In Italia comunque è difficile vincere perché ci sono tante squadre forti e in 38 partite non puoi mai perdere punti. Le coppe europee, nell’ultimo anno, hanno dimostrato che la A è un campionato forte».

