Leao lancia il Milan: «Vogliamo restare primi in classifica». Le dichiarazioni del portoghese dopo la Roma

Rafael Leao ha parlato a DAZN dopo Roma Milan.

Messaggio alla Juve e alle rivali per lo Scudetto.

GOL DA SUPERPOTERI – «Sì, l’ho provato da tre anni il gol in rovesciata. Sono contento ma la vittoria è la cosa più importante per mantenere il livello e stare primi in classifica».

