Rafael Leao continuerà la sua storia al Milan. Lontane le voci di mercato di un suo trasferimento al Chelsea

Il Milan conta ancora su Rafael Leao. Il giocatore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è totalmente concentrato sul campo e sull’aiutare la squadra questa sera contro il Bologna. Stefano Pioli ha confermato in conferenza, dichiarando: «Deve continuare a migliorare, ha un potenziale che glielo permette. Non sto allenando un giocatore che penso di perdere, assolutamente no, anche perché i suoi atteggiamenti vanno in tutt’altra direzione. E’ motivato, volenteroso, sereno, determinato. Per come si sta preparando non vedo un ragazzo nervoso, non sta sbagliando niente».

Le voci di mercato su un suo possibile trasferimento al Chelsea al momento sono utopia. Troppo poco tempo per intavolare una trattativa di questa portata, il club rossonero non vuole privarsi ora del suo gioiello, in attesa di aprire la partita rinnovo di contratto a fine mercato.

