Rafael Leao, esterno del Milan, ha raccontato alcuni retroscena legati al suo esordio: le dichiarazioni del portoghese

Nel corso dell’intervista a Sky, Rafael Leao, esterno del Milan, ha svelato alcuni retroscena sull’esordio:

ESORDIO – «Io stavo facendo bene poi ho iniziato a fare allenamento con la prima squadra. Pedro Goncalves solitamente non prendeva giocatori giovani e quindi nella mia testa pensavo che sarebbe stato difficile. Io ho iniziato ad allenarmi e lui mi ha dato i consigli. Poi in una partita contro il Porto sono andato a scaldarmi e lui mi ha detto, preparati che entri. Avevo 18 anni, non ero pronto. La mia testa era o oggi o mai. Sono entrato e ho fatto gol. da li ho sentito che avrei potuto fare qualcosa di improtante. Sono stato fortunato ma sapevo che avrei potuto fare qualcosa di importante».

