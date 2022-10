Leao sfila davanti al Chelsea: il Milan per Rafa farebbe un’eccezione. I rossoneri sforerebbero il tetto

Secondo Tuttosport non è chiaro se il Chelsea che( ha speso 70 milioni) per Nkunku tornerà alla carica su Leao, ma di certo il Milan sa che deve provare in tutti i modi a blindare il funambolico portoghese, Mvp del campionato ’21-22 e partito alla grande anche in questa stagione (4 gol e 7 assist fra A e Champions).

Il contratto di Leao scade nel 2024, ma il tempo scorre. L’entourage del ragazzo, forte degli interessi di mezza Europa (si parla anche di City, Real e Psg), chiede 7 milioni, cifra superiore al tetto da 4.5 fissato dal Milan che però, per lui, è pronto a un’eccezione.

