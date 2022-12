Lecce, le parole di Baroni al Festival del calcio italiano: «La strategia è lavorare sui giovani per portarli all’attenzione dei grandi club»

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato dal Festival del Calcio Italiano. Di seguito le sue parole.

PARI CON IL NAPOLI – «C’è sempre una doppia componente quando ci sono di mezzo questi valori… Abbiamo sfruttato al massimo quel turno, forse il Napoli pensava a una partita più facile ma siamo stati attenti, compatti e determinati, poi c’è stato quel pizzico di fortuna che ci vuole sempre».

RIPRESA – «Non mi piace parlare di incognita anche se è stata una cosa anomala per tutti. Ora arriverà il mercato e c’è chi usufruirà di questa sessione, il pensiero del Lecce va solo a lavorare per migliorare i giocatori che abbiamo. Il nostro mercato è lì dentro. Abbiamo una società attenta, il mio compito e della squadra è quello di lavorare per farci trovare pronti a una ripartenza non facile. Siamo un gruppo giovane, queste sfide ci stimolano».

JOAN GONZALES – «Il percorso del Lecce è questo, la strategia è lavorare sui giovani per portarli all’attenzione dei grandi club. Sapevo di Joan, lo avevamo in casa, lui si è fatto trovare pronto al momento giusto, riuscendo a cogliere l’occasione con mentalità e serenità. Sono contento, deve lavorare a testa bassa ma lo fa perché è un ragazzo serio».

QUOTA SALVEZZA – «Queste quattro gare saranno importanti, abbiamo scontri diretti che determineranno anche questo. Penso gara dopo gara, vincere è complicatissimo per le squadre piccole in questo campionato».

L'articolo Lecce, Baroni: «Il nostro pensiero va solo al lavoro per migliore i giocatori» proviene da Calcio News 24.

