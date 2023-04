Assan Ceesay, attaccante del Lecce, ha parlato a Sky Sport dopo il match pareggiato di Serie A di oggi contro la Sampdoria

PAROLE – «Questo gol è un gol che volevo fare perché ogni gol è importante per la squadra. Come detto prima, dovevamo chiuderla. Ho avuto un’altra occasione di testa ma peccato che il pallone non sia entrato. Ogni volta mi piace fare qualcosa di diverso e per questo io ho esultato così. Mia stagione? E’ bello venire in Italia. Voglio crescere e fare bene. Il campionato è veramente bello ma non è facile. Devi lavorare su tutto perchè il livello di calcio è alto. A me piace il campionato e devo continuare a crescere».

