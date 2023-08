Il Lecce saluta Hjulmand: il capitano andrà allo Sporting Club in Portogallo per 20 milioni: la cessione più ricca della storia dei pugliesi

Morten Hjulmand saluta la Serie A e il Lecce. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista danese e capitano dei giallorossi passa allo Sporting Club.

Si tratta di una operazione da record per i leccesi: acquistato nel 2021 per 700 mila euro, i portoghesi pagheranno 20 milioni di euro con bonus per il cartellino: si tratta della cessione più remunerativa della storia del club.

