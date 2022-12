Le parole di Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce in prestito dal Milan, sulla sua stagione con la maglia della squadra pugliese

Lorenzo Colombo ha parlato ai microfoni di RTL 102.5. L’attaccante del Lecce, di proprietà del Milan, ha analizzato il suo rendimento in Serie A.

PAROLE – «Se il prestito lo vedi come una mancanza di fiducia hai sbagliato tutto. Meglio non andarci a quel punto. Il prestito è una possibilità di crescita che ti aiuta anche a conoscere meglio te stesso. Per me andare in prestito è fondamentale per diventare il giocatore che voglio essere. Se sei al Milan e hai davanti giocatori come Ibrahimovic non è facile mettersi in mostra, quindi devi cercare di farti vedere in altre squadre».

L’articolo Lecce, Colombo: «Il prestito un’opportunità per crescere» proviene da Calcio News 24.

