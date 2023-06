Le parole di Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, sulla stagione della squadra giallorossa

Pantaleo Corvino ha parlato in conferenza stampa del Lecce.

PAROLE – «La società ha messo a mia disposizione un determinato budget, con tutta onestà abbiamo detto ciò che siamo. E io lo accetto, ringraziando chi mi ha voluto qui. Perché la proprietà ha migliorato strutture, gestione. Se io e Trinchera non ci accontentassimo del budget messo a disposizione, non avremmo potuto raggiungere questo obiettivo richiesto. Ho dato il massimo a questo territorio con questi numeri: compresi gli incentivi all’esodo, abbiamo speso 16 milioni e 995 mila euro monte ingaggi; campagna acquisti compreso anche Samek cartellini 5 milioni 994 mila euro, per un totale di poco 22 milioni di euro per la prima squadra. Sentendo De Sanctis, sulla gestione Sabatini a Salerno, nel primo anno sono stati spesi 30 milioni di euro per i costi dei cartellini e commissioni e 36 milioni per il monte ingaggi per fare 31 punti; quest’anno 41 milioni di cartellini, commissioni e prestiti, 47 milioni di monte ingaggi. Questo è il paragone di cui bisogna tenere conto, noi abbiamo dovuto fare un grande lavoro e grande ne faremo».

