Novità molto importanti per quanto concerne il riscatto di Raul Bellanova in casa Inter. Trattative e contropartite nerazzurre

Secondo quanto riscontrato dal Corriere dello Sport, Raul Bellanova non verrà riscattato dall’Inter, ma dall’altra parte non vuole dire che i nerazzurri non vogliano l’esterno alla loro corte.

Infatti si sta pensando di ritornare sul tavolo delle trattative, con l’Inter disposta a mettere come pedina di scambio anche il giovane Sebastiano Esposito.

L’articolo Bellanova, niente riscatto da parte dell’Inter. Si tenta un’altra trattativa proviene da Inter News 24.

