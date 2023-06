Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha parlato del suo futuro con il club francese viste le ultime polemiche

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha continuato a parlare del suo futuro in quel di Parigi.

PAROLE – «Non ho inviato la lettera durante il ritiro della Nazionale, l’ho fatto prima. Spero che le prossime domande siano sulla partita di domani… Penso che una lettera non uccida nessuno, non credevo di offendere nessuno inviandola. Non posso controllare le reazioni degli altri e sinceramente neanche mi importano».

L’articolo PSG, Mbappé : «Non ho ucciso nessuno, le reazioni della gente…» proviene da Inter News 24.

