Le parole di Pantaleo Corvino, ds del Lecce, sul mercato appena concluso: «La cessione di Hjulmand ci ha permesso nuovi investimenti»

Pantaleo Corvino ha commentato il mercato del Lecce con qualche ora di anticipo rispetto alla chiusura del calciomercato. Di seguito le sue parole.

«La conferenza conclusiva del mercato la facciamo ora sia perché non faremo ulteriori innesti sia perché sia io sia Trinchera non saremo a Lecce settimana prossima. Come vi dicevo, è iniziato un nuovo ciclo. Lo abbiamo fatto seguendo la solita strategia: mercati alternativi, giovani e patrimonializzazione. Non è mai facile coniugare l’aspetto finanziario e quello sportivo. Questo ciclo è partito con la cessione più importante nella storia del Lecce, ovvero Hjulmand. Questo è servito perché abbiamo reinvestito tutto quello che abbiamo incassato, acquistando giovani a titolo definitivo»

