Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’Udinese.

LE PAROLE – «Dobbiamo ragionare su un avversario che non rispecchia la sua posizione di classifica. Ci deve essere determinazione e voglia di fare risultato su un campo non semplice. Sappiamo il nostro obiettivo e non possiamo affrontare una gara di Serie A meno predisposti mentalmente degli avversari. Siamo abituati a dare il massimo rispetto agli avversari, ma sappiamo cosa fare per portare a casa un risultato positivo: nessuna distrazione, attenzione mentale. I ragazzi che sono rimasti qui hanno lavorato bene. Ci sono Nazionali che hanno giocato e altri che hanno giocato meno. Mi interessa l’aspetto mentale, tutti sono rientrati bene. Oudin è arrivato qui prima di Sansone, gli mancava solo il ritiro partita. A Sansone mancava proprio l’allenamento. In questo momento sono in condizioni ottime, ora prevalgono solo le scelte tecniche. Banda si è allineato alla squadra all’inizio di questa settimana. Valuteremo tutto».

