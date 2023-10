Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato dopo la vittoria contro il Monza arrivata grazie a un suo gol

Stephan El Shaarawy ha così parlato ai microfoni di Dazn dopo Roma-Monza.

LE PAROLE – «Sono emozioni veramente forti, ho vissuto sempre la mia carriera per questo motivo. Il gol e la gioia con i tifosi, oggi è stato incredibile fare questo gol. È stato un pianto liberatorio il mio, ho vissuto una settimana pesante. Ci tenevo a far bene e aiutare la squadra, avevo tanta rabbia per le cose non vere dette su di me. Sono sempre stato un professionista, non ho mai pensato di mancare di rispetto alla mia passione e allo sport che amo».

