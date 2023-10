Quarta vittoria consecutiva in trasferta e quarto clean sheet di fila lontano da San Siro: la squadra di Inzaghi è un rullo compressore.

L’Inter ha battuto 3-0 il Torino all’Olimpico ma la gara è stata molto più complicata di quanto dica il punteggio.

Denzel Justus Dumfries

Fattori decisivi

Troppo facile dire Lautaro Martinez e Marcus Thuram: a cambiare la gara ci ha pensato Simone Inzaghi ma non solo con le sostituzioni. Il Corriere dello Sport evidenzia che da inizio ripresa i due centravanti non erano sulla stessa linea ma agivano uno alle spalle dell’altro: il francese veniva a giocare più indietro per concedere maggiore libertà al Toro. Anche il bruttissimo infortunio di Schuurs è stato un fattore determinante ma a mettere il punto esclamativo sono stati i tre cambi dell’allenatore nerazzurro con Dumfries subito incisivo. Barella e Dimarco sono usciti per dar spazio ai più freschi Frattesi e Carlos Augusto mentre l’olandese attacca molto più di Darmian e Pavard; i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora il dilemma si pone per la prossima gara, soprattutto il dualismo Barella-Frattesi visto che il sardo sembra poco lucido al momento.

Mal di… San Siro

Il quotidiano sostiene che il percorso netto in trasferta può essere spiegato col fatto che l’Inter porta tanti uomini in attacco sbilanciandosi: in casa spesso incontra squadre che il più delle volte si chiudono e quindi sono pronte a pungere in contropiede. Così si spiegherebbero anche le larghe vittorie casalinghe contro Milan e Fiorentina, due squadre che praticano gioco offensivo.

