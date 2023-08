Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato dopo il fischio finale del match giocato contro la Fiorentina

Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, ha parlato a Dazn dopo il match giocato contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni:

«Sono contento anche se nel primo tempo sembravamo noi quelli che avevano giocato giovedì in Europa. Ha fatto la differenza l’aspetto mentale, quello determina tutto. Potevamo entrare meglio in campo come atteggiamento. Non era semplice, ma essendo una squadra così giovane possiamo crescere. Rafia Lui è un giocatore tecnico e deve fare più gol e determinare di più».

