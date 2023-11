Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro la Roma

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro la Roma.

PAROLE – «Dobbiamo ragionare su noi stessi. Di fronte avremo una squadra forte ed uno stadio sold-out. Dobbiamo avere volontà, entusiasmo e personalità di fare la prestazione. Il risultato sarà una conseguenza. Se Blin e Kaba sono pronti? Due percorsi diversi. Blin rientra nei parametri anticipati, anche se ha fatto solo due allenamenti con la squadra. Kaba ha convissuto con un problemino. Nell’ultima partita non lo abbiamo utilizzato ma si è sempre allenato. Ci deve convivere sperando che lavorando come sta facendo questo problemino gli vada via. Lukaku e Dybala Il primo obiettivo deve essere far arrivare il meno possibile i palloni a loro. Lukaku è bravo a coprire palla, Dybala a venire dentro. Dobbiamo lavorare su entrambe le cose. Hanno tanti giocatori forti. Assenze della Roma Se andiamo in campo pensando a questo rischiamo di fare brutte figure. Dobbiamo avere il massimo rispetto e giocare con cattiveria. Gli altri son più forti, il campo deve dimostrare il contrario».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG