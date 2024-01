Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato al termine della partita contro il Cagliari del Via del Mare

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato al termine della partita contro il Cagliari del Via del Mare. Le sue dichiarazioni a Dazn:

RAMMARICO – «Abbiamo avuto tantissime occasioni. Il rammarico è per il risultato perché ci tenevamo a concludere il girone d’andata con una vittoria in casa. Peccato, anche se poi alla fine abbiamo guadagnato un punto. Mi rammarico per il primo tempo perché potevamo chiuderla»

PUNTO IN PIU’ – «La partita l’abbiamo fatta per tutti i 95 minuti. È chiaro che poi abbiamo giocato controvento e abbiamo subito il gol su palla inattiva. I ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione. Il rammarico non aver chiuso la partita nel primo tempo e sull’occasione del secondo tempo. Abbiamo guadagnato un punto sulla zona retrocessione ed è quello che conta»

GIRONE D’ANDATA – «È stato una girone di andata con una partenza strabiliante. Adesso bisogna ragionare sulla complessità. È un ottimo girone d’andata, considerando che sia a Bergamo che oggi i miei ragazzi sono stati bravi. Stanno bene facendo nonostante la situazione di emergenza»

