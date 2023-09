Lecce Genoa, tanta…Juve in campo: 3 ex bianconeri partono titolari nelle squadre di D’Aversa e Gilardino

Lecce Genoa è l’anticipo del venerdì sera della quinta giornata di Serie A. E in campo, nelle formazioni ufficiali scelte per l’inizio del match, ci sarà anche un po’ di…Juve.

Sono tre, infatti, gli ex bianconeri che giocheranno titolari nelle squadre di D’Aversa e Gilardino nella sfida del Via del Mare. Si tratta Rafia per il Lecce e di De Winter e Dragusin per il Genoa.

