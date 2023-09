Compagnoni: «Con loro due la Juve fa il salto di qualità. E lo scudetto…». L’analisi del giornalista sui bianconeri

Il giornalista Maurizio Compagnoni a Sky Sport ha analizzato l’importanza che hanno Chiesa e Vlahovic nella Juve di Allegri.

COMPAGNONI – «Il recupero di Chiesa e Vlahovic che finalmente sconfigge i problemi di pubalgia possono far prefigurare bei scenari per la Juve. Se Vlahovic segna come a Firenze e Chiesa fa 15 gol senza rigori, potranno esserci indicazioni diverse dal campo per lo scudetto. Loro due possono far fare il salto di qualità alla Juve».

