Probabili formazioni Sassuolo Juve: le ULTIME sulle possibili scelte di Allegri per il match del Mapei Stadium

In vista di Sassuolo Juve, Massimiliano Allegri ha in mente di confermare l’undici che ha battuto 3-1 la Lazio sabato scorso. Dunque, difesa a tre davanti a Szczesny con Gatti, Bremer e Danilo. Kostic e McKennie sulle fasce di centrocampo, con Miretti, Locatelli e Rabiot in mediana. Chiesa-Vlahovic in avanti.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa

