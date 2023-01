Le parole di Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, sul calciomercato della squadra giallorossa. I dettagli

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Youssef Maleh dalla Fiorentina.

PAROLE – «Quella di Maleh è un’operazione che a mio avviso chiude, sostanzialmente, il mercato in entrata, salvo situazioni particolari. Abbiamo giusto una o due posizioni in uscita per calciatori che non hanno trovato spazio. Non ci sono esuberi, tutti gli effettivi sono coinvolti ».

L’articolo Lecce, il presidente Damiani: «Il nostro mercato è chiuso» proviene da Calcio News 24.

