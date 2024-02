Fabio Capello ha esaltato la prestazione dell’Inter nel match contro il Lecce, concentradosi per trovare un difetto

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello s’impegna per trovare un difetto all’Inter dopo la vittoria conquistata contro il Lecce nella 26^ giornata di Serie A.

LECCE INTER – «Di parole è ormai difficile trovarne. Anche in un pomeriggio in cui Simone Inzaghi presenta una squadra largamente rimaneggiata, con i soli Dimarco, Mkhitaryan e Lautaro come titolari inamovibili, fa del Lecce un sol boccone.

A dirla tutta, per un occhio attento nei primi 45’ si è visto che l’undici nerazzurro non aveva i soliti automatismi: difesa e centrocampo non erano coordinatissimi tra loro. Il Lecce, dal canto suo, ha provato a giocarsela a viso aperto, ma così facendo si è esposto alla feroce ripartenza del primo gol, capitalizzata da Lautaro. Era nell’aria, per chi ne ha vissute tante. Poi nella ripresa, dopo il raddoppio di Frattesi, non c’è stata più partita»

L’articolo Lecce Inter, Capello: «Con occhio attento si è visto un difetto dei nerazzurri» proviene da Inter News 24.

