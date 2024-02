Lecce-Inter si avvicina e i famoso colpo di tacco di Lucio torna virale, ecco il video della super azione del brasiliano nerazzurro

Meno di ventiquattro ore ci separano dal prossimo Lecce-Inter. In attesa del big match di Serie A il club nerazzurro ha condiviso un particolare colpo di tacco realizzato da Lucio oramai più di due lustri di anni or sono proprio contro i giallorossi. In poche ore il video pubblicato sul canale Instagram della società è tornato virale, scatenando i fan nei commenti sotto la clip dell’intervento del brsilziano.

INTER – «Class intervention». (intervento di classe, ndr).

