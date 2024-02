I nerazzurri rifilano un poker al Lecce nonostante l’impiego di tante seconde linee; ecco le pagelle del match di Via del Mare.

AUDERO 6,5: si rende protagonista di una bella uscita fuori area nel recupero del primo tempo che sventa una possibile occasione pericolosa dei giallorossi. Sembra non proprio a suo agio con la costruzione dal basso ma è solo un’impressione visto che proprio da questo tipo di manovra nasce lo 0-2. Clean sheet anche per lui.

BISSECK 6,5: gara non facilissima per lui che comunque non disdegna di gestire il pallone nonostante il pressing alto dei leccesi. A volte nel primo tempo è lasciato solo contro due avversari perché Dumfries non lo aiuta. Mostra personalità quando propizia lo 0-2 con una bella discesa centrale palla al piede.

DE VRIJ 7: autoritario in molti frangenti, si toglie anche la soddisfazione di segnare un goal.

CARLOS AUGUSTO 6,5: si disimpegna alla grande anche in quello che non sarebbe il suo ruolo, mai in affanno.

DUMFRIES 6: gioca in costante proiezione offensiva lasciando spesso scoperta la zona dietro di sé e costringendo Bisseck agli straordinari. Nel secondo tempo “aggiusta” la sua posizione ma si divora un goal nel finale.

FRATTESI 7: corre tantissimo, ha polmoni d’acciaio ma questa volta dimostra anche altre qualità. Realizza un goal ed un assist, ottima prestazione. (Dal 76’ AKISANMIRO s. v.).

ASLLANI 6,5: realizza l’assist “alla Calhanoglu”, d’esterno destro per lo 0-1. Ingaggia a fine primo tempo un duello rusticano con Rafia e riceve un cartellino giallo che gli procura la sostituzione anticipata. (Dal 55’ BARELLA 6: gioca nell’inedita posizione di regista, realizza un bel traversone che Dumfries getta alle ortiche).

Kristjan Asllani

MKHITARYAN 6: va vicino al goal con un sinistro a volo lievemente impreciso, prestazione ordinaria. (Dal 64’ KLAASSEN 6: entra a gara praticamente chiusa).

DIMARCO 6,5: sollecita i riflessi di Falcone con un gran tiro dei suoi e pennella sulla testa di De Vrij il pallone dello 0-4, gara più che buona in entrambe le fasi. (Dal 76’ BUCHANAN s. v.).

ALEXIS SANCHEZ 6,5: molto pimpante, si fionda su ogni pallone vagante e serve qualche bella palla ai compagni. Non è sempre preciso ma è bravissimo a fare l’assist per lo 0-2 di Frattesi.

LAUTARO MARTINEZ 7,5: ad uno dei primi palloni toccati segna il centesimo goal in Serie A, bissa nella ripresa segnando il facile 0-3. (Dal 64’ ARNAUTOVIC 6: qualche bella giocata di classe).

INZAGHI 7,5: 3 punti e prestazione più che convincente nonostante ben 7 cambi di formazione. Vittoria e riposo per molti titolari, cosa chiedere di più?

