Lecce Juve, domani al Via del Mare la sfida tra pugliesi e bianconeri: precedenti e statistiche del match – VIDEO

– Il Lecce è reduce da una sconfitta a Bologna per 2-0, maturata interamente nel primo

tempo

– Baroni ha definito la sconfitta del Dall’Ara figlia di un atteggiamento poco cattivo da

parte della squadra

– Con il successo sull’Empoli la Juve ha ottenuto per la prima volta due vittorie

consecutive in campionato

– La Juve è ottava in classifica a -10 dalla vetta: i 3 punti sono obbligatori per care di

rientrare almeno in zona Champions League

