Il Napoli travolge il Lecce, che era reduce dalla sconfitta di misura dello Stadium contro la Juve. Poker degli azzurri firmato Ostigard, Gaetano e Politano, ancora in gol Osimhen.

I campioni d’Italia in carica salgono al terzo posto in classifica in attesa delle altre sfide, compresa Atalanta–Juve.

