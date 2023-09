Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha annunciato il rinnovo di contratto di tre anni al suo direttore sportivo, Pantaleo Corvino

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha annunciato il rinnovo di contratto di tre anni al suo direttore sportivo, Pantaleo Corvino. Ecco il suo annuncio via social.

PAROLE – «Dopo averlo preannunciato a giugno questa sera ci siamo ufficialmente legati per altri tre anni, anzi quattro in considerazione dell’opzione per un anno aggiuntivo, con un unico obiettivo comune: non lasciare trascorrere un giorno senza far crescere il club in mentalità, solidità, strutture, vivaio ed organizzazione. Tutto è possibile, con l’aiuto della nostra gente».

