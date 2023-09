Marco Tardelli a La Gazzetta dello Sport ha affidato la sua visione ottimista sullo stato delle cose azzurre. Ecco le sue dichiarazioni

Centrocampista dell’Italia Mundial del 1982, oggi opinionista tv. Marco Tardelli a La Gazzetta dello Sport ha affidato la sua visione ottimista sullo stato delle cose azzurre: «Io non sono così pessimista: l’Italia non è assolutamente quella vista in Macedonia. Altrimenti sarebbe un dramma. Abbiamo un’altra storia. Quando avrà tutti gli azzurri a disposizione, Spalletti potrà lavorare con le sue idee, troverà il gioco e i risultati, e andrà all’Europeo e anche al Mondiale. Servirò qualche partita assieme, un po’ di tempo».

