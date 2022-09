Gabriel Strefezza, esterno del Lecce, ha parlato del suo momento ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

GOL – «E’ un’emozione grande questo gol. Sono tornato più velocemente grazie a medico e fisioterapista, ci tenevo. Sono stato ripagato. Voglio aiutare la squadra. Sono felice»

LECCE – «Il tecnico Baroni ci chiede di andare a tremila. E di verticalizzare tantissimo. Poco possesso palla e poco palleggio. A volte può stupire il fatto che il nostro avversario abbia un possesso decisamente superiore. Finora era mancata soltanto la vittoria ed è arrivata».

SOGNO – «Il sogno è segnare 10 gol in A. Per fare il salto di qualità. Con mia moglie festeggiammo quando raggiunsi questa cifra in B. Ma sarei ancora più contento di festeggiare la salvezza»

ITALIA – «Il sogno è quello. Ho un bisnonno italiano. Le origini sono siciliane. Ci andrei di corsa»

IDOLO – «Ho una grande ammirazione per Dybala. E’ un fenomeno».

