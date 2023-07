Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha parlato a margine della presentazione di Lorenzo Venuti dal ritiro di Folgaria

PAROLE – «Oggi presentiamo Lorenzo, un calciatore che conosciamo abbastanza bene. Ha già indossato la maglia del Lecce da protagonista in una stagione che ha visto la squadra poi approdare in Serie A. È un terzino che conoscete bene per il suo passato, che si adatta su ambo i lati, è affidabile ed esperto. Ha esperienze notevoli in Serie A e B oltre che il privilegio di giocare in Conference League. Per noi è di sicuro affidamento, la sua annata a Lecce è stata molto positiva, ha lasciato un bel ricordo ai nostri tifosi. Ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo, siamo sicuri che darà un grande contributo».

