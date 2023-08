Leonardo Paolo Di Nunno, amministratore delegato del Lecco, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo la conferma del club lombardo in Serie B

Leonardo Paolo Di Nunno, amministratore delegato del Lecco, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo la conferma del club lombardo in Serie B. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sarebbe stato uno scandalo se non ci avessero ridato la B! Ma adesso basta con queste cose, cominciamo a fare la squadra. Mi sentivo morire in attesa di questa decisione. E’ vero, c’è ancora il Consiglio di Stato, ma non credo cambierà le carte in tavola: è evidente che la categoria noi l’abbiamo conquistata sul campo, tutti lo devono capire. Salteremo le prime 3-4 giornate, ma per noi è meglio, perché nel frattempo la squadra si preparerà bene e poi a settembre il nostro stadio sarà pronto».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG