Indagini da parte della FIGC sulle presunte combine da parte del presidente del Lecco. Ecco la situazione attuale dei lombardi

Come riportato da Sportface, la FIGC sta indagando in casa Lecco per possibili combine, dove il presidente del Lecco dovrà rispondere a determinate domande.

Il motivo? Le dichiarazioni sul motivo di sospetto da parte del presidente su possibile combine da parte dei calciatori della squadra lombarda visti gli ultimi risultati.

