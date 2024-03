Ci siamo quasi: domani sera i nerazzurri sfideranno i Colchoneros per l’accesso ai quarti di finale di Champions League.

Sono passate 3 settimane dall’1-0 dell’andata: la zampata di Marko Arnautovic, che nel frattempo si è infortunato, regalava all’Inter la vittoria col minimo scarto. In realtà a detta di molti i nerazzurri avrebbero meritato qualche goal in più di vantaggio anche in virtù degli 0 tiri in porta realizzati dagli spagnoli; quel che stato è stato, la qualificazione è apertissima e si deciderà domani a partire dalle 21 al Civitas Metropolitano.

Denzel Justus Dumfries-Edin Dzeko

Qui Atletico

Simeone a Sky Sport ha annunciato che Griezmann ci sarà dal primo minuto: il francese è l’uomo più rappresentativo dei madrileni ma non gioca proprio dalla gara di andata. Da allora è stato ai box per un infortunio, ecco perché non dovrebbe avere i 90 minuti nelle gambe. Il Cholo può disporre anche di Morata dal primo minuto mentre in difesa dovrebbe giocare titolare l’ex Fiorentina Savic che a San Siro subentrò dalla panchina.

Le scelte di Inzaghi

Secondo il sito dell’emittente satellitare l’Inter scenderà in campo con la formazione migliore possibile salvo due scelte: De Vrij sarebbe in vantaggio rispetto ad Acerbi mentre Dumfries è favorito su Darmian sulla fascia destra. Ecco le probabili formazioni.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Savic, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Samuel Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

L’articolo Verso Atletico Madrid-Inter: sciolto il dubbio Griezmann, Inzaghi rilancia gli olandesi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG