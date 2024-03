Simeone carica l’Atletico Madrid: il Cholo punta sul Wanda Metropolitano e su Griezmann per ribaltare l’Inter di Inzaghi

Per provare a ribaltare l‘Inter, Simeone punterà forte su Griezmann. L’altra grande arma a disposizione dei biancorossi è il Civitas Metropolitano, dove l’Atletico ha perso una volta su venti e vinto diciotto gare.

In vista di domani, probabile rientro dal 1′ per Molina a destra con Llorente spostato a centrocampo con Koke e De Paul, mentre Lino è sicuro di una maglia a sinistra. In difesa Savic, Witsel e Hermoso. Lo riporta Tuttosport.

L’articolo Atletico Madrid, Simeone punta su due fattori per ribaltare l’Inter proviene da Inter News 24.

