Il più giovane esordiente della Serie A della storia ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza col club rossonero.

Francesco Camarda è un attaccante della Primavera del Milan che l’altro ieri ha compiuto 16 anni: la cosa fa notizia perché solo dai 16 anni in poi i calciatori in Italia possono firmare contratti da professionisti.

La situazione

Il centravanti viene descritto da tutti come un talento naturale e infatti sta bruciando tutte le tappe di crescita: alla sua età non si gioca neanche in Primavera. Si vociferava che il Milan avesse pronto un rinnovo triennale che avrebbe firmato al primo giorno utile, il 10 marzo appunto, ma così non è stato. Quello dei rossoneri sarebbe “un rischio calcolato” nel senso che i dirigenti vorrebbero aspettare la fine della stagione per “guadagnare” un anno in più sul nuovo contratto: a quell’età, infatti, si può firmare contratti al massimo di 3 anni. Il Milan è convinto che Camarda abbia talmente a cuore i colori rossoneri che non si faccia abbindolare da altri progetti.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Big alla finestra

Il Corriere dello Sport non crede più di tanto a questa versione e sottolinea come possano esserci difficoltà per il prolungamento del baby prodigio. Molti top club hanno contattato l’entourage del ragazzo per sondare e capire com’è la situazione. Tra questi c’è anche l’Inter ma ovviamente non mancano i club esteri, su tutti il Borussia Dortmund. Diverso il discorso Premier League visto che in quel campionato potrebbe giocare solo dopo aver compiuto 18 anni. Camarda ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e quindi già ora potrebbe firmare per altre squadre.

L’articolo L’Inter tenta uno sgarbo clamoroso ai cugini proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG