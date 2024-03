Il centravanti olandese è letteralmente esploso in questa stagione dopo aver vagato tra Italia, Germania e Belgio.

Il Bologna sta lottando per la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo molto al di sopra delle aspettative e perciò completamente inaspettato; il merito è di tutta la società nessuno escluso ma vanno menzionati sicuramente l’allenatore Thiago Motta e l’attaccante Joshua Zirkzee.

Sotto osservazione

È chiaro che il club emiliano farà di tutto per mantenere entrambi ma il tutto sembra molto difficile: il tecnico ha il contratto in scadenza a giugno e l’olandese fa gola a più di mezza Europa. Zirkzee ha dimostrato di avere grande classe e tecnica, ha qualcosa di Zlatan Ibrahimovic ma al momento deve migliorare in finalizzazione. Tra le tante giocate degne di nota, memorabili furono i 2 assist a San Siro in Coppa Italia contro l’Inter.

Gli scenari

Si dice che tra i club italiani quello più interessato al ragazzo sia il Milan che deve iniziare a progettare la sostituzione di Olivier Giroud. Sky Sport Germania però pensa che su di lui ci sia anche l’Inter. Il Bayern Monaco per accordi pregressi può comprarlo per 40 milioni mentre tutte le altre società dovranno negoziare col Bologna che potrebbe chiedere anche più della cifra suddetta. Per questo motivo sembra difficile pensare che i nerazzurri possano assicurarselo a meno che non ci sia una cessione eccellente; tra l’altro appare non facile neanche immaginare una coesistenza con Lautaro Martinez e Marcus Thuram, impossibile siano titolari tutti e 3 insieme.

L’articolo Prevista un’asta per Zirkzee del Bologna, su di lui anche l’Inter proviene da Notizie Inter.

