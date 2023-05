Il Lecco perde in casa l’andata del secondo turno dei Playoff contro il Pordenone per un rigore che ha fatto infuriare Di Nunno

Il Lecco perde in casa l’andata del secondo turno dei Playoff di Serie C contro il Pordenone per un rigore che ha fatto infuriare Di Nunno.

Playoffs de acesso à Serie B: no finalzinho, o Lecco tomou gol do Pordenone em lance dúbio. Então, o presidente bluceleste, Cristian Paolo Di Nunno, que tem locomoção limitada, invadiu o campo, andando de bengala. Expulso, atravessou o campo de carrinho.pic.twitter.com/FvaL3K60gf — Calciopédia (@calciopedia) May 27, 2023

Il presidente è entrato in campo prima per inveire contro l’arbitro, poi è stato espulso e accompagnato fuori. Il numero uno bluceleste è uscito dal campo con la macchinetta e si è fermato a parlare con Festa, l’estremo difensore avversario.

