Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Radio Vaticana.

PAROLE – «Secondo me non è un problema di sanzioni, bensì è necessario applicare le sanzioni che esistono: le persone che si comportano in un certo modo allo stadio non debbono poter entrare. Lo strumento esiste già, quindi il tema è identificarle il prima possibile e qui la tecnologia può aiutare: il riconoscimento facciale può essere usato per impedire che ci possano essere persone che vengono allo stadio a replicare comportamenti sbagliati».

L’articolo Lega Serie A, Casini: «Scontri tra tifosi sull’A1? Necessario applicare le sanzioni che esistono» proviene da Calcio News 24.

