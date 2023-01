Ciro Ferrara, ex giocatore, ha ricordato Gianluca Vialli a Cremona in occasione della messa in ricordo dell’ex Juve e Samp

Ciro Ferrara, ex giocatore, ha ricordato Gianluca Vialli a Cremona.

PAROLE – «Mi vengono in mente tanti episodi. Abbiamo trascorso tantissimo tempo insieme. Come avversari ci siamo ‘menati’ abbastanza, da compagni di squadra in nazionale e con la Juventus abbiamo tanti ricordi bellissimi e piacevoli. La cosa che lo contraddistingue, è stato molto più forte fuori dal campo che in campo, è la sua educazione. Questa è la cosa che forse mi ha sorpreso piacevolmente, un ragazzo educato che si metteva sempre a disposizione degli altri come solo i capitani grandi sanno fare. Luca, grazie per il viaggio che abbiamo fatto insieme».

