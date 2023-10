Nel postpartita di Salernitana-Inter, il centrocampista del padroni di casa, Mateusz Legowski, ha parlato così ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE – «Il momento è molto difficile, stiamo dando tutto per iniziare a vincere le partite e lavoriamo per questo, continuiamo a lottare e non molliamo, le vittorie e i risultati arriveranno. È un momento complicato perché la testa conta molto e tutto dipende dai risultati. Dispiace perché abbiamo avuto un grande pubblico a sostenerci, i nostri tifosi sono stati straordinari, è un momento difficile ma sono sicuro che passerà».

