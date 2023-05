Legrottaglie: «Euroderby? Ecco chi è la favorita». Le dichiarazioni dell’ex difensore ai microfoni di Sportitalia

Nicola Legrottaglie parla così dell’euroderby tra Milan e Inter in semifinale di Champions League. Le sue dichiarazioni a Sportitalia.

«L’Inter prima del derby avrà una sfida più difficile rispetto al Milan, ma saranno gli allenatori gli uomini decisivi. Chi saprà gestire le forze e i minuti meglio avrà la meglio. Secondo me in queste due sfide uscirà davvero lo spirito del gruppo. Vedo più avanti l’Inter per energia, determinazione e voglia di sorprendere. Ho visto dei giocatori più in forma, come Lukaku. Inzaghi ha ricevuto più critiche, avrà più voglia di dimostrare qualcosa.»

