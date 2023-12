Lenglet Milan, contatti già avviati: c’è una novità importante sul difensore in forza all’Aston Villa ma del Barcellona

Tra i difensori seguiti dal Milan in vista del prossimo mercato di gennaio c’è anche Clement Lenglet, di proprietà del Barcellona ma attualmente in prestito all’Aston Villa.

Come riportato da Nicolò Schira, il francese non è soddisfatto in Inghilterra e gradirebbe un cambio di squadra a stagione in corso. La dirigenza rossonera ha già avviato i contatti per capire i margini di un’eventuale trattativa.

