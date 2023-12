Lenglet Milan in salita: scontro col Barcellona su questo aspetto. Le ultimissime novità sul difensore francese

Il Milan continua la caccia sul mercato a un nuovo difensore centrale da aggiungere alla propria rosa nel corso della prossima sessione di gennaio. Tra i candidati c’è anche Lenglet.

Tuttavia, come riportato da Tuttosport, l’affare appare complicato: l’Aston Villa riconosce al giocatore il 75% del suo ingaggio con il Barcellona, cosa che i rossoneri non vorrebbero fare per una percentuale così alta.

The post Lenglet Milan in salita: scontro col Barcellona su questo aspetto appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG